Õhtuleht: Kas väikeste maapoodide kadumine on paratamatus, nagu viitab sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Barbi Pilvre? Millise sõnumi saadab see maal elavatele inimestele, kui riigikogu liige võrdsustab neid tulevikuväljavaadeteta alkohoolikutega?

Urmas Kruuse, maaelukomisjoni aseesimees, Reformierakond: Võrrelda Pirita nurgapoe kadumist maapoodide kadumisega on märk Toompea lossi peadpööritavast mõjust. Kindlasti meeldiks peenetel linnaprouadel vahel minna pigem Pirita nurgapoodi kui 100 m kaugusel asuvasse Selverisse, sest see on cool ning trendikas. Kuid kui sellest rahast, mis Läti riigile ära kingitakse, kasvõi 10% läheks ennetusse, siis oleks mõju rahva tervisele kindlasti positiivsem ning riigil jääks raha teiste heade asjade tegemiseks. Täna võtab aga riik laenu ja saadab lõuna-eestlased Lätti seda välja lunastama. Inimesed, kes ei mõista kaupluse sortimendi terviklikkust, ei saa aru ka selle majandamise toimimisest.

Sõitsin sügisel mööda Lõuna-Eestit rattaga ringi ja see, mis ma kuulsin, ei olnud kindlasti 2 L Walteri õlle probleem või kõikjal suitsu kimuvad ning viina libistavad külasepad. Küll kuulsin ma küsimusi nagu miks peab iga väikse asja pärast linna sõitma, kui maapoed kinni lähevad, ja miks nende elu järjest raskemaks tehakse? Maal on meie kultuuri ja keele hoidmist rohkem kui esialgu mõnele välja paistab. Võib-olla peaksid mõned valitsuse ja riigikogu liikmed alustama kõigepealt iseendast, ennem kui lähevad lihtrahvale moraali lugema.