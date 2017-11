Täna anti üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad ning aasta parimaksteaduse ja tehnoloogia populariseerijaks audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil tunnistati ETV-s ekraanil olnud teadusuudiste saade "Novaator".



Teadusuudiste saade "Novaator" oli ETV eetris tänavu kevadel ning valmis koostöös "Aktuaalse kaameraga". Algatusega soovis ERR tõsta senisest enam esile Eesti teadlaste uuringute kajastamist teleekraanil.



"Novaatori" käsitletud teemade hulka kuulusid nii päevakajalised teadusavastused kui ka üldisemad teadlase kommentaaril tuginevad populaarteaduslikku laadi lood. ERR "Novaatori" toimetajate asjatundlikkus, täpsus ja avatud suhtlemine on saanud teadlastelt igati positiivse tagasiside ning julgustanud neid ajakirjandusega senisest enam suhtlema.



Telesaate toimetusse kuulusid Greete Palmiste, Virgo Siil, Randel Kreitsberg, Jaan-Juhan Oidermaa, Marju Himma-Kadakas (vastutav toimetaja), Sigre Silm (režissöör), Rait-Roland Veskemaa ("Aktuaalse kaamera" pearežissöör).



Sügishooajast lõimiti saade "Aktuaalse kaamera" põhisaatega, et tagada teadusuudiste päevakajalisus. Nii jõuavad igal nädalal televaatajateni värskeimad teadusuudised ning seda suuremas mahus kui võimaldas "Novaatori" lühisaade.



Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ja tõmmata suuremat tähelepanu ning anda hoogu teadust ja tehnoloogiat avalikkusele tutvustavatele tegevustele. Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast. Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.



Auhinna andis üle Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere tänasel konverentsil "Anname teadushuvile võimaluse II".