Et algamas on ülesöömise ja kaloririkka toidu hooaeg, on lohutav teada, et paljudes jõulusöökides - nagu piparkoogid ja glögi - on sees kaalulangetamist soodustav kaneel. Kuidas sellest abi võib olla, kirjutab veebileht Medical News Today.

Kaneel on vürts, mille lõhn meenutab paljudele just jõule. Samuti võib kaneel aidata sul rasva põletada. See sisaldab ühendit nimega sinnamaldehüüd (kaneeli ladinakeelne nimetus on Cinnamomum - toim.). See aine mõjub ainevahetusele kiirendavalt.

Et talvisel ajal kogub keha energia tarbeks rasva, on bioloogiline protsess. See, et energiat jääb pigem üle kui puudu on aga hiljutine nähtus ning meie kehade areng pole veel sellele järele jõudnud. Nii juhtubki, et vajame väikest lisajõudu, mis aitaks tarbetut rasva põletada. Kaneel on ka looduslik veresuhkru taseme alandaja.

Siiski ei maksa kaneeli üle tarbida. Liiga palju kaneeli võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Ka peaksid kaneeli tagasihoidlikus koguses kasutama maksaprobleemidega inimesed, soovitab WebMD.

Samuti ei maksa päris oodata, et kui suurele kamaraga seapraele peale juua kaneeliga maitsestatud kakaod, siis pole tagajärgi üldse. Kaneel on pigem abivahend, parim meetod jõuluhooajal taljet hoida on ikka ennast liigutada ja raske toiduga piiri pidada.