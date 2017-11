Tänases „Pealtnägijas“ tulid jõuliselt välja Eesti vaktsiinivastased. Miks tõuseb Eestis vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste arv? Seda teemat lahkab ka tänaõhtune „Suud puhtaks“. Õhtuleht toob teieni saates kõlanud teravamad seisukohad.

Tänane "Pealtnägija" tõi vaatajani kolme Eesti ema lood, kelle kodus kasvab raske diagnoosiga laps. Neil on kahtlus, et selle taga on tehtud vaktsiinisüstid, sest probleemid tervisega algasid just pärast kolmikvaktsiini tegemist. Vaktsineerimise vastaseid on aga veelgi.