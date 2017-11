Lapsevanem Koidu Boza küsimus perearst Karmen Jollerilt, et kuidas olla kindel selles, et laps on vaktsineerimiseks piisavalt terve. Joller vastas, et kunagi ei saa välistada haiguse olemasolu ning seda ei pruugi aidata avastada ka tehtavad analüüsid. Sealjuures uurib Boza, kas perearst tunnistab, et vaktsineerimisel on kõrvaltoimed. „Muidugi on kõrvalmõjud,“ vastas Joller. „Ibuprofenil on rohkem kõrvaltoimeid,“ lisas ta.