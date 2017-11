Vaevalt jõuab Ilmar poodi siseneda, kui ühe järelkäruga auto juurde astub Kalev, kes on Valmierasse sõitnud Rõngust. Kalevi pere eelistab vähekegi suuremaid oste teha mitte neljakümne kilomeetri kaugusel asuvas Tartus, vaid saja kilomeetri kaugusel Valmieras.

„Muidugi ostame siit ka kütust ja paar pudelit kangemat kraami kaasa. Ja kui juba siia tuldud, siis käime läbi ka toidu- ja riidepoodidest. Alkoholihinnad on meil ikka nii üles aetud, et see on täielik lollus. Kui sa saad paari pudeli eest ikka bensiiniraha tagasi, siis ülejäänu on juba boonus. Vahepeal süda valutas, et meie maksuraha läheb naabritele, aga enam mitte. Lätlased on toredad inimesed, aitavad meid igatpidi. Mina elan paremini tänu Lätile,“ nendib ta.

Kütuse hinnavahe ei ole Läti ja Eesti vahel väga suur, kuid see on tuntav. Valmiera Neste tanklas maksis bensiini 95 liiter teisipäeval 1.187 eurot. Valka Virši-A tanklas 1.194. Eesti tanklates küsitakse sama bensiini eest 1.229.

Ettevõtja Edmunds Litiņš kinnitab, et Eesti positiivset mõju on ka Valmieras tunda. Ta lisab, et kindlasti ei vaata keegi selle peale muigega, kui head põhjanaabrid ehitusmaterjalile lisaks midagi vedelamat kaasa ostavad.

Kui Valmieras kuuleb poodides eestikeelset juttu, siis piirilinnas Valkas lätikeelset juttu praktiliselt ei kuulegi. Valin Valka Mego poes eaka naabrinaise kompressi tarbeks hundijalavett, kui juurde astub kohaliku kaubavalikuga hästi kursis olev Jõgevamaa mees ja soovitab juba korvi asetatud viinad riiulisse tagasi panna ja võtta Spetszakaz vodka, mis olevat odavatest kõige parem. Seda kuuldes astub ligi Viljandimaalt pärit vanapaar, kes soovitab tagasi tulla neljapäeval. Siis toodavat eestlaste laupäevaseid horde silmas pidades kõvasti kaupa juurde. Ka Valka peatänaval asuva apteegi proviisor ütleb, et neljapäeval tellitakse palju kaupa just eestlaste kaubasoove silmas pidades.

Viinapoe kõrval eestikeelsete siltidega prillipoe ees ajavad pingil istudes juttu kaks Antsla naist, kes räägivad millegipärast kanakoibadest ja süldist. Nagu selgub, tasub 40 kilomeetri kaugusele Valka sõita ka ainult lihakraami ja kohvitamise pärast.

„Siin on ju kõik odavam,“ ütlevad nad ja kiidavad kohaliku söögikoha lihapalle.

Raiņa tänav 9 alkopoe akendel on kaupa tutvustavad reklaamkirjad puhtas eesti keeles: Suurepärased hinnad! Soodne valik! Jooke igale maitsele!

Valka uhkes kahekordses kaltsukas astub sisse grupp eestlasi ning müüjat tervitatakse eesti keeles. Nagu selgub, on ka riidepoes parasjagu kaupa uurimas vaid kaasmaalased.

Teisipäeva hommikul Valkas Soome numbrimärkidega busse ja autosid näha ei olnud, kuid müüjate sõnul peatub alkoholipoodide ees aeg-ajalt ka meie põhjanaabrite masinaid.

Valka linnapea ja varasem seimi saadik Vents Armands Krauklis tõdeb, et eestlaste ostureisid aitavad edendada mitte ainult Valka linna, vaid kogu Vidzeme piirkonda ja isegi sõsarlinna Valgat.

„Alkoholi aktsiisimaks läheb täielikult riigikassasse ja kasu Valkale ei ole otsene. Aga piirikaubandus annab võimaluse ka paljudele väikeettevõtetele. Inimesed tulevad ju suhteliselt kaugelt, käivad meie kohvikutes, riidekauplustes, apteekides, tanklates. Ehitatakse uusi poode ja mitte ainult. Kuna nähakse, et piirkonnas käib palju ostujõulisi inimesi, siis tuntakse huvi juba ka teiste investeerimisvõimaluste üle,“ selgitab ta.

Linnapea lisab, et Valka poed pakuvad tänu piirikaubandusele tööd ka mitmele eestlasele. Samas ütleb Krauklis, et kui räägitakse sellest, et kiiresti aktsiisi tõstes võideldakse inimeste tervise eest, siis petetakse kas iseennast või teisi. „Saksamaa ei ole alkoholiaktsiisi tõstnud üle kolmekümne aasta ja Prantsusmaal ei ole veinile üldse aktsiisi. Kas selle pärast juuakse seal siis rohkem? Kui aktsiis on liiga kõrge, siis hakkavad inimesed alkoholi teistest riikidest ostma. Suur oht on aga, et tekib taas suur must turg,“ leiab ta.

Krauklis sõnab, et kui asjale kainelt vaadata, siis isegi Lätis võib seoses eeloleva aktsiisitõstmisega aasta-kahe pärast probleeme tekkida.„Aktsiis jääb küll madalamaks kui Eestis, kuid juba võib tekkida risk, et riik maksudena hoopis kaotab raha. Need rahad, mida me täna piirikaubandusest saame, pole sugugi nii väikesed. Eesti kaotab maksude saamatajäämisest rohkem, kuid Läti saab alkoholi- ja kütuseaktsiisist eestlastelt kolmkümmend miljonit. Siia lisandub veel käibemaks, muu hulgas ka ehitusmaterjalidelt, mis on vähemalt kümme miljonit. Praegu on eestlased Lätile nagu olid pikki aastaid soomlased Eestile,“ tõdeb ta.

Krauklise sõnul käivad lätlased mõistagi ka Eestis, kuid teistpidi piirikaubandus toimub eelkõige Leeduga, kus on odavad just toiduained. Kindel on linnapea sõnul aga see, et pärast tuleva aasta jaanuari alkoholiaktsiisi tõusu, leedukad Lätist viina ostma ei tule.