President Kersti Kaljulaid kohtus täna Brüsselis kuningas Filipi ja peaminister Charles Micheliga, et arutada Eesti ja Belgia kahepoolseid suhteid, Euroopa tulevikku, naabruspoliitikat ja kaitsekoostööd.

President Kaljulaid ja peaminister Michel arutasid Eesti ja Belgia kahepoolseid suhteid, Euroopa Liidu tulevikku, naabruspoliitikat ning eesseisvaid Euroopa Liidu tippkohtumisi. Eesti riigipea sõnul on idanaabruse riikide edu kõigi Euroopa Liidu riikide huvides ning seetõttu on oluline, et peatselt Brüsselis toimuv idapartnerluse tippkohtumine tuleks edukas.

Pikemalt räägiti veel Eesti eesistumise ajal toimuva Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumise ettevalmistustest ning sellega seoses ka president Kaljulaidi hiljutisest visiidist Etioopiasse ja Ruandasse.

Kohtumisel kuningas Filipiga (ka Philippe) avaldas president heameelt, et Eestil ja Belgial on sedavõrd hea koostöö, eriti kaitsevaldkonnas ning tõi välja Belgia õhuturbe missiooni Ämarisse sel kevadel. Kohtumisel arutati veel pikemalt digiteemasid ja võimalusi toetada Euroopas teaduse arengut.

Homme kohtub president Kaljulaid Brüsselis EL välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga, kõneleb Euroopa Kaitseagentuuri konverentsil julgeolekust digitaalsel ajastul ning kohtub NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.