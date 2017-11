Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb eitas, et erakonna kolimine Narva maantee 31 maja kaupluseruumidesse oleks kuidagi seotud sellega, et partei müüs oma eelmise kontori samade kaupluseruumide omanikule. „See oli juhuslik kokkusattumus,“ selgitas Korb.

Küsimusele, kas firma pakkus ise poepinda Keskerakonnale, vastas Eichler jaatavalt. „Ise pakkusime neile seda, kui saime teada, et nad otsivad endale uut pinda,“ lausus Eichler.

Küsimusele, et kas teineteisele hinnas ka vastu tuldi, sõnas Eichler, et mingit tavalisest soodsamat hinda seoses Toompea tehinguga rendilepingust otsida ei tasu. „Leping on sõlmitud täiesti vastavalt turuhinnale,“ sõnas Eichler.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb vastas Õhtulehe küsimusele, kuidas erakond üüripinna leidis: „Läbi City24 portaali.“ Kui ajakirjanik küsis, kas Korb teab, et tegu on samale omanikule kuuluva pinnaga, kes ostis Keskerakonna kontori, hakkas ta teist juttu rääkima. Ta väitis, et tegelikult teadsid nad selle pinna olemasolust juba müügi ajal, aga siis polnud see kättesaadav. „Nüüd avastasime City24-st täiesti juhuslikult, et see ruum on vabanenud,“ püüdis Korb olukorda päästa. „Meil oli ka hea nendega asju ajada, sest rentija oli meile juba eelmisest tehingust tuttav.“

Õhtulehtele jäi Narva maantee 31 korteriomanike seas silma ka Mihhail Kõlvart. Korb ütles, et sai Kõlvarti korteriomandist samas majas teada alles seejärel, kui too oli näidanud Korbile Õhtulehe poolt teisipäeval saadetud küsimusi, mis sedasama korterit puudutasid. Seda, kas erakonna juhatuse liige Kõlvart valis parteikontori asukohta nimme endale kuuluva korteriga ühte majja, me teada ei saanudki, sest Kõlvart ei leidnud aega küsimustele kahe päeva jooksul vastata. Ajakirjanduses on Kõlvart rääkinud, et elab ise koos isaga Muugal asuvas eramus.

Korb kiitis uusi ruume igati, väites, et just selline endine kaupluseruum ühtis erakonna nägemusega enim. „Meile sobis see väga, sest just sellist suurte vitriinakendega avarat ja valgustatud ruumi meil oligi vaja,“ kirjeldas Korb. „Pinda on umbes sama palju, kui varem, aga isegi rohkem. Enne kasutasime 250 ruutmeetrit, nüüd 300.“ Ka Korb kinnitas, et rendileping on sõlmitud täpselt sama hinnaga, mis oli kirjas City24 kuulutuses.