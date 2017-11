„1. jaanuarist hakatakse Eesti noori tüdrukuid vaktsineerima ehk steriliseerima HPV vaktsiiniga. Emad, kes te sooviksite tulevikus saada vanaemadeks, ärge laske oma tütreid selle vaktsiiniga süstida. Kahjuks on tegu süstiga, mis võib lõppeda surmaga, halvatusega või kergemal juhul lihtsalt viljatuse ja krooniliste tervisekahjustustega. Palun, kallid Eesti emad, õppige teiste vigadest. Terve maailm on täis HPV vaktsiini tõttu invaliidistunud ja surnud lapsi. Ma ei suuda uskuda, et Eesti riik maksis üle miljoni euro, et osta sisse vaktsiini, mis on tõestatud olema mitte ainult kasutu, vaid äärmiselt ohtlik ja sandistav. Kuna eesti ametkonnad ignoreerivad teadusuuringuid, mis kinnitavad selle vaktsiini ohtlikkust ja ütlevad, et vaktsiin on „efektiivne ja tõhus“ on tegu valetamisega. Lapse saatus on sel hetkel lapsevanema kätes ja otsuse tegemiseks peab tal olema vähemalt kogu tõene info.“

Facebookis levib üleskutse, mis hirmutab emasid, et nad ei vaktsineeriks oma tütreid emakakaelavähki ennetava vaktsiiniga. Masside seas levima asunud postituses väidetakse, et see vaktsiin võtab tulevikus tüdrukutelt võimaluse saada emaks, halvab nad või suisa tapab.

„Alati, kui midagi muudetakse, siis leidub vastuhakkajaid. See on täiesti normaalne, aga mitte ühelgi esitatud väitel ei ole alust. See on lihtsalt haige inimese luul,“ on doktor Maimets väga otsekohene.

„See inimene, kes selle kirjutas, peaks pöörduma arsti poole. Alati tuleb mõelda, et miks maailmas asjad juhtuvad. Tuleb katsuda põhjendada, miks peaks üks riik tahtma oma lapsi tappa. Ja mitte ainult Eesti riik, vaid enamus arenenuid riike vaktsineerib oma lapsi HPV-vaktsiiniga. Miks need riigid oma lapsi tapavad, kui nad tahavad, et elanikkond suureneks, majandus areneks?“ jagab Maimets kergeusklikele mõtteainet.

„Ei sure keegi, ei invaliidistu keegi mitte ühegi vaktsiini põhjal! Keegi ei muutu viljatuks, kroonilist tervisekahjustust ei teki, mitte midagi ei juhtu,“ kinnitab tohter veendunult.

„Mis võib olla: süstikoht võib natuke valulik olla ja punetada. Selle kohta me ütleme, et see tähendab, et vaktsiin töötab,“ kinnitab nakkushaiguste tohter veel kord, et keegi vaktsiini tõttu surema küll ei hakka.

Miks peaks ema tahtma oma tütart vaktsineerida?

„Sellepärast, et papilloomiviiruse nakkus on universaalne. Suur osa nendest, kes alustavad seksuaalse tegevusega ja kunagi nad alustavad kõik, siis puutuvad nad kõik kokku ka HPV-viirusega. Viirus põhjustab emakakaelavähki ja meie naised Eestis surevad,“ muretseb Maimets tuleviku pärast.

Maimetsa sõnul paneb mõtlema, et meil on emakakaelavähki naiste seas neli korda rohkem kui Soomes. Ta põrutab: „Emad peaksid tütreid tahtma vaktsineerida sellepärast, et nad ei sureks emakakaelavähki!“

Maimets räägib, et esimesena noori HPV-vaktsiiniga vaktsineerima asunud riikidest võib näitena tuua Austraaliat ja Põhja-Ameerikat, kus on nakatumine märkimisväärselt vähenenud.

„Tänu vaktsineerimisele inimesed ei sure. Ka poisse vaktsineeritakse maailmas sama vaktsiiniga, kuid loomulikult mitte emakakaelavähi vastu, vaid genitaalkondüloomide [papilloomiviiruse mõjul suguelunditele tekkivate tüügaste toim.] pärast, et neid ei tekiks. Ka poisse ohustavad vähid, mis on seotud HPV-ga,“ selgitab Maimets, et ka juba praegu lasevad teadlikud emad on poegi vaktsineerida.

Kas seksuaalhügieen aitab?

Veebis ringleva üleskutse all ringleb ka kurb müüt, justkui aitaks seksuaalhügieen nakkusest hoiduda. Maimetsal on sellest oma arvamus: „Kui mitte seksida, siis on võimalik – jah! Aga tõstke käsi püsti, kes seda ei tee.“

„Seksuaalhügieen on vajalik, aga mitte piisav. Peamiselt selle tõttu, et HPV levik on märksa ulatuslikum kui teistel seksuaalsel teel levivatel infektsioonidel,“ lisab ta.

Maimets kutsub inimesi üles kainele mõistusele ja mõistma, et igal teol peab olema motiiv. „Küsige enda käest, miks peaks Eesti riik tahtma oma tüdrukuid steriliseerida ja tappa? Kui keegi kujutab ette, et emakakaelavähk ja surm sellesse on vanade inimeste probleem, siis meil haigestuvad ka naised vanuses 25-40 aastat. Meil haigestub Soomega võrreldes neli korda rohkem naisi. See on päris suur number,“ selgitab Maimets.

Mis on HPV? Millest tekib emakakaelavähk?

Emakakaelavähi tekkepõhjus on nakatumine sugulisel teel leviva inimese papilloomiviiruse ehk HPVga. Papilloomiviiruseid on üle saja tüübi, vähki tekitab neist vaid osa. Papilloomiviiruse tüübid HPV16 ja HPV18 põhjustavad 70% emakakaelavähkidest. Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik lasta end vaktsineerida.



Vaktsineerimine annab kaitse HPV16 ja HPV18 põhjustatud vähieelsete muutuste ja emakakaelavähi vastu. Vaktsineerimine ei välista emakakaela vähki haigestumise võimalust, kuid vähendab oluliselt haigestumisriski.