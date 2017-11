Õhtuleht: Kas väikeste maapoodide kadumine on paratamatus, nagu viitab sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Barbi Pilvre? Millise sõnumi saadab see maal elavatele inimestele, kui riigikogu liige võrdsustab neid tulevikuväljavaadeteta alkohoolikutega? Inara Luigas, maaelukomisjoni liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Kui lugu lugesin, jäi esimese hooga mulje, et Barbi on ühises ringis maapoe kuldklientidega nurga taga tina pannud ja linnaelu mugavustsoonist väljumata selle loo valmis väänanud. Kainenedes on ilmselt pisut piinlik. Selge on see, et kui joomine üle Eesti selliselt jätkub, siis on tõesti tulevik loomade päralt. Eks me ise loomastu ja ka päris loomad saavad suurema võimaluse inimliiki välja tõrjuda. Selles osas tuleb Barbiga nõustuda, et alkoholiaktsiisi laekumise teema on kindlasti üle võlli aetud. Tegemist oleks justkui Eesti tähtsaima murekohaga, kui HIV epideemia, vaesus, töötus, õpetajate ülekoormatus või muud taolised pingekolded. Alkoholiaktsiis oleks nagu üldrahvalik kaubamärk, mille tuntukstegemisele kogu infotehnoloogilise Eesti ressursid suunama peaks. Maaelu on minemas uppi, kuid ravimiks ei ole alkoholiaktsiisid. Sisulised lahendused on pikka aega küüniliselt ja ironiseerivalt välja naerdud – ei mingeid subsiidiume ega suunatud toetusi.

Maaelu on tundlik teema ja selle käsitlemisel ei saa vinti üle keerata. Ka erakonnakaaslane Barbi mitte. Joomarlust võib ju kritiseerida, kuid see ei ole maaelust tingitud või külaelu spetsiifiline nähtus – juuakse ka linnades ja mitte vähe. Linnades lisandub veel narkomaania ja aidsiepideemia, millega peaksime võitlema. Nii võttes on maaelu märksa tervislikum ja elutervem. Maarahvas neelab vaikselt alla, kui nende üle naerdakse või nende kaela põhjendamatult tõrva kallatakse. See kõik ei tähenda, et maaelu osas ülekohtuselt sõna võttes võib nende üle irvitada.

Kaastunne, mõistmine, lahenduste leidmine ja võimaluste pakkumine on meie poliitikute võimete hulgast kadumas. Sellest on väga kahju. Poliitiline tõuaretus on jõudnud sinnani, et domineerima on asunud labane teineteise kriitika. Meil on Eestis palju häid maapoode, milliseid Barbi isegi ette kujutada ei oska. Pakutakse värsket toitu ja ahjust võetud pirukaid, isegi hot dogi saab. Maani kummardus näiteks Värska Lemmik poele! Super tasemel ümberehitus ja uuenduslikkus. Kes käib maapoodides? Mina näiteks. Teen oma ostud seal vaatamata sellele, kui juhtun kokku mõne punase ninaga tuttava vennikesega. Ütlen talle tere, ajan muud juttu ja ostan oma vajaliku kraami ära. Ka see vennike kuulub meie hulka, ta on meie inimene, muideks, samasse liiki koos Barbiga. Linna virvatuledest? Linna virvatuled uputavad meie maakera omatoodetud kõntsa sisse. Just maakodus halgudega küdev ahi on tuluke, kuhu inimloomad võiksid suunduda. Kuid linna umbses kütusegaaside mürgiõhus seda täna veel ei mõisteta. Kuid ajalugu kordub ja me suundume maale, kui mitte vabatahtlikult, siis korraldab saatus meile sundseisu.