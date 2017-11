Valitsus hävitab arutu maksutõusuga riigi konkurentsivõime ja pöörab samas vaimus jätkates majanduse langusesse, kirjutab A. Le Coqi juhatuse liige Tarmo Noop Äripäevas.

A. Le Coqi juht Tarmo Noop (Arno Saar)

Maksude konkurentsivõime on meie valitsusele ilmselt võõras termin. Valides maksutõusu tee ja unustades konkurentsivõime, on tulemuseks järjest kehvemini laekuvad maksud, kaduvad investeeringud ja töökohad.

Pikemas perspektiivis toob see kaasa majanduslanguse ja järjest uued ning kõrgemad maksud, millega kompenseerida kaduvaid maksutulusid.

Kuigi lahja alkoholi aktsiis on tõstetud ühe aasta jooksul peaaegu kahekordseks, on tänaseks selge, et seda ei laeku sel aastal rohkem, vaid 30 miljonit vähem kui eelmisel aastal ja 40 miljonit vähem kui riigieelarves kavas.

Ettevõtluses lastaks selline juht, kes eksib 40 miljoniga, sekundiga lahti. Valitsuses ei vastuta seesuguste eksimuste eest aga keegi.