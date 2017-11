„Kokkuleppimisel on need kriteeriumid, mille alusel arvatakse osa töörändega Eestisse saabuvatest inimestest piirarvu alt välja. Lisaks on töörühmas arutatud seda, kas ja kui palju tuleks muuta lühiajalise töötamise kestust seniselt maksimaalselt üheksalt kuult pikemaks,“ rääkis Annus.

Siseminister Andres Anvelt tunnustas töörühma põhjaliku töö eest ning kinnitas, et kuigi töörühma lõpparuanne alles valmib, toetab ta seda, et piirarvu ei suurendata.

„On väga tähtis, et me ei tooks siia odavat palgatööjõudu, vaid jätkuks siseriiklik palgatõus. Samuti valitseb Eestis näiteks ida ja kagu regioonis tööpuudus, nii et eelkõige peame vaatama, et sealsed inimesed tööd saaks, seega peab välistööjõu kasutamine olema erandlik,“ sõnas Anvelt.

Töörühm esitab oma ettepanekud sisserände piirarvu regulatsiooni muutmiseks valitsusele 1. detsembriks. Valitsus töötab töörühma ettepanekud läbi ja otsustab vajadusel nende pinnalt seadusemuudatuse algatamise.

„Töörühma ettepanekute esitamine on alles algus, ka kõik poliitilised erakonnad peavad need ettepanekud läbi töötama, sest peame saavutama laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe,“ rõhutas Anvelt.

Kuni seadusemuudatuste jõustumiseni kehtib praegune välismaalaste seaduse regulatsioon, mille kohaselt on 2018. aasta piirarv 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest.

Rühma ülesanne oli analüüsida erinevaid võimalusi sisserände reguleerimiseks Eesti riigi ja ühiskonna vajadustele vastavalt ning teha regulatsiooni muutmiseks oma ettepanekud.

Sisserände regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühma kuuluvad ühtekokku 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid.

Rühma juhib siseministeeriumi kodakondsuse- ja rändepoliitika osakonna juhataja ning töörühm koosneb riigikantselei, haridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, tööinspektsiooni, Eesti aiandusliidu, Eesti ametiühingute keskliidu, Eesti kaubandus- ja tööstuskoja, Eesti tööandjate keskliidu, Eesti töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, MTÜ FinanceEstonia, AS-i Mainor, SA Archimedes ning MTÜ Teenusmajanduse Koda esindajatest.

Sisserände piirarv reguleerib kolmandatest riikidest lähtuvat ettevõtlus- ja töörännet. Tänavu arvati kvoodi alt välja suurinvestorid, iduettevõtjad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajad.

Ka ei kuulu kvoodi alla Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud ning välismaalased, kes kolivad abikaasa/lähisugulase juurde või tulevad Eestisse õppima või teadustööd tegema.