CBS News vahendab, et Hamburgi ehitusmehed leidsid ühelt objektilt tohutu haakristi. Maapinnal laiutav 4-meetrine svastika oli tõenäoliselt ühe ammu maha võetud kuju vundamendiks.

Ehitustööd käisid ühe Hamburgi spordiväljaku serval. Sinna tahetakse ehitada sportlaste riietusruumid. Kaevamistööde käigus leidsid töömehed aga kummalise üllatuse: betoonist valatud 4 meetri pikkuse ja laiuse haakristi. Kunagi seisis haakristi peal kuju, mis sai ammu maha võetud.

Linnavõimud tahavad, et märk sealt võimalikult ruttu kaoks. Et betoonjurakas on transportimiseks liiga raske, on plaan see lihtsalt trelliga puruks teha.