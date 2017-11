Täpsemalt ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, et võrreldes eelmist ja käesoleva aasta 10 kuud, on alkoholi põhjustatud surmasid 52 võrra vähem, kuritegusid on 20% vähem toime pandud ja liiklusõnnetusi on üle 100 võrra vähem juhtunud.

Sotsiaalministeerium: esialgsed numbrid näitavad, et alkoholist tingitud tervisekahjud on vähenemas

Väheneb suremus. Võrreldes 2016. aasta sama perioodiga on suremus otseselt alkoholist tingitud haigustesse vähenenud meestel 15,5%, naistel 10,5% ja kokku -14,5%. Langus tuli alkohoolse maksahaiguse arvel, mis on põhjuseks poolel juhtudel. Kuigi tegemist on esialgsete andmetega, saab ju praegu öelda, et võrreldes eelmise aastaga väheneb alkoholisurmade arv 10-15%.

Surmaregistri esialgsetel andmetel on selle aasta 9 kuuga surnud alkoholist otseselt tingitud haigustesse 52 inimest vähem kui eelmise aasta 9 kuuga (arvud vastavalt 359 ja 307).

Vähenenud on alkoholijoobes sooritatud kuritegude arv. Kui 2016. aasta 10 kuuga pandi joobes olekus toime 3337 kuritegu, siis 2017. aasta 10 kuuga 2803 kuritegu.

Vähenenud on joobes juhtide süül toimunud liiklusõnnetuste arv. Kui 2016. aasta 10 kuuga toimus joobes juhtide süül 453 õnnetust, neist inimkannatanuga 141 õnnetust, siis 2017. aasta 10 kuuga põhjustasid joobes juhid 423 õnnetust, millest 120s kannatas inimene. Kokkuvõttes oli liiklusõnnetustes vigastatuid 32 inimest vähem (2016. aasta 10 kuud – 182; 2017. aasta 10 kuud – 150). Hukkunuid oli mõlemal perioodil joobes juhi süül 8.

Sotsiaalministeerium rõhutab, et tegemist on esialgsete andmetega, mis veel täpsustuvad. Lõplikud tervisekahju numbrid 2017. aasta kohta avaldab TAI 2018. aasta juunis.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo: alkoholi mõjust saame rääkida mõne aasta pärast



"Pikema aja statistika näitab, et tasapisi, kuid kindlalt on avastatud joobes juhtide arv, joobes juhi osalusel juhtunud liiklusõnnetuste ja liikluskuritegude arv langustrendis ja selle põhjuseks on ennekõike inimeste suurem teadlikkus sellest, et alkohol ja liiklus kokku ei sobi. Samuti on aastast aastasse taunivamaks muutunud nii rikkujate enda ja ka ühiskonna suhtumine ebakainena autorooli istumisse ja joobes juhtidesse," ütles Loigo. "Liikluses avaldavad kõik muutused aga oma mõju pikema aja jooksul ja alkoholiaktsiisi tõusu tegelikust mõjust saame tõenäoliselt rääkida alles mõne aasta pärast."

TAI: Inimestel on tekkinud valmisolek oma alkoholi liigtarvitamist meedikule tunnistada