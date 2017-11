Mees lubas lapsega kodus olevale kaasale vaheldust ja puhkust pakkuda, kui kutsus ta üheks õhtuks kohtama. Kui mees midagi naisele midagi lubab, siis peab ta seda ka tegema!

Mees andis naisele vaba päeva, et too saaks tervet päeva nautida ja end õhtuseks kohtinguks ilusaks teha, vahendab Woman`s Day Magazine.

Õigel ajal koju saabunud naist tabab üllatus, kui mees kiidab küll ta säravat välimust ja ilu, aga teatab, et lapsehoidjat neil õhtuks pole.

Naine üritab tuju hoida, aga on näha, et tegelikult on ta õnnetu. Siiski ei ole ta abikaasa teda alatult petnud ega alt vedanud. Kavalpeast mees on orgaseerinud nende aeda täispuhutava baari, kus ta lõbusa õhtu oma kaasaga veeta kavatseb. Ka lapsega on kõik korras, sest nad saavad ise oma maimukese tegemise monitori vahendusel jälgida.

Korralik baarilett, joogid ja söögid, mängud ja isegi tantsuõhtu! Tõeliselt armastav mees, kes on ilmselgelt viitsinud oma naise nimel vaeva näha. Vau!!!