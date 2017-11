Nädala algusest on suhtlusvõrgustikus levima hakanud kummaline trend. Kümned Eesti tuntud ja vähemtuntud tegelased on viimastel päevadel pannud oma Facebooki profiilipildiks foto, kus keset nägu ilutseb luige nokk.

Jan Uuspõld väidab üllatuslikult, et ei ole eriti jälginud, mis ta kontol toimub. "Paljudel sõpradel on juba mitu päeva nokad ees olnud ja panin ka. Midagi halba ei tohiks sellest juhtuda," arvab näitleja. „Mul on endal praegu jõulutuur käimas ja pole aega nendesse asjadesse süveneda. Ilmselt on see samasugune kampaania nagu need mööduvad on olnud."

Näitleja Kaisa Seldel oli hetkel kiire aga ta kahtlustab, et selle taga on mõni tema sõber või kolleeg: "Ma märkasin alles paar tundi tagasi, et mu enda pildil on ka nokk. Hetkel olengi püüdnud jälile saada, kas keegi on mu kontole sisse häkkinud või kuidas see as käib," lisab naine.

Ka Jaan Pehk ei ole asjast täpselt aru saanud: "Üks sõber soovitas mul suhtlusvõrgustikus noka ette panna, sest selle eest pidi Facebook raha andma. Öeldi, et 600-1200 eurot nädalas, sõltuvalt sellest, kui palju pilti laigitakse või kui palju su kontol sõpru on. See pidi olema sama süsteem nagu youtuberitel. Eks näis siis. Endal ka huvitav teada, mis saab.“

Ka Jarek Kasar ei ole kindel, kas on asjast lõpuni aru saanud, kuid lööb kaasa, kuna tema arvates topivad inimesed liiga palju oma nina teiste asjadesse. "Näiteks see viimane maksuameti naabrite peale kaebamise idee," toob mees näite.