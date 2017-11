Fabeles esitleb populaarset Famosa ehtekollektsiooni, mis on kombineeritav – vastavalt oma soovile saab kokku panna endale meelepärased kõrvarõngad, käevõrud, sõrmused ja kaelakeed. Ehted on mõeldud igapäevaseks kandmiseks, mistõttu on toodete kvaliteedile palju rõhku pandud.

Kliendid armastavad Qudo ehteid kvaliteedi ja kauni välimuse tõttu ning lisaboonus on ehete hea hind.

Esimesel korral on vaja osta baasehted, edaspidi saad vahetada ainult kive ja kombineerida lõputult erinevaid ehteid vastavalt riietusele, tujule, hooajale. Kivide hinnad alates 14.50-st, baasehete hinnad aga 18 eurost.

Elu on liiga lühike, et kanda igavaid ehteid!

