"Leiame, et pakutud päevalimiit – 5 veelindu päevas ühe jahimehe kohta – on tõhus ja ühiskonnas aktsepteeritav lahendus, sest see piirab ainult ebaeetiliste jahimeeste tegevust," ütleb Volke.

Ühiskondlik ootus ebaeetilise veelinnujahi lõpetamiseks on suur. EOÜ poolt algatatud petitsioon rahvaalgatus.ee portaalis sai esimesed 1000 toetusallkirja ühe päevaga, mis tähendab, et riigikogu peab rahvaalgatuses toodud ettepanekud menetlusse võtma.

Praeguseks on allkirju antud üle 2500, mille poolest on see üks enim portaalis toetusallkirju saanud rahvaalgatus. Rahvaalgatust on võimalik oma allkirjaga toetada kuni 30. novembrini.