Haagis mõistis ÜRO endise Jugoslaavia sõjaroimatribunal (ICTY) kolmapäeval Bosnia serblaste endise armeejuhi Ratko Mladići (74, pildil) süüdi genotsiidis, sõja- ja- ja inimsusevastastes kuritegudes ja määras talle eluaegse vanglakaristuse, vahendab n-tv.

Balkani timukaks või ka Bosnia lihunikuks kutsutavat kindralit peetakse kõige õudsemaks sõjakurjategijaks pärast Teist maailmasõda. Kõige jubedam episood tema paturegistris on 1995. aasta juulis korraldatud Srebrenica veresaun. Mladići käsul ründasid tema väed ÜRO vägede kaitse all olnud Srebrenica enklaavi. 500 Hollandi sõdurit 15 000 ründajale vastupanu ei osutanud. Ratko Mladić ise viis Srebrenica lastele kommi. Ta patsutas neid põsele ja ütles: „Ärge kartke, keegi ei tee teie midagi.” Seejärel aga andis käsu tappa laste isad ja vägistada nende emad. Kahe päeva jooksul saadeti julmalt teise ilma 8000 Bosnia moslemimeest ja -poissi.

Kohtus jäi Mladić lõpuni selle juurde, et kõik süüdistused on tülgastavad ja võikad, kuid teda isiklikult ei puuduta. „Ma kaitsesin ainult oma maad ja rahvast,” rõhutas ta ja lisas et isiklikult pole ta tapnud ühtki moslemit ega horvaati.