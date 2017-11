Öko, mahe, taaskasutus, õiglane kaubandus on sõnad, mis aina enam tähelepanu tõmbavad ja uueks Eesti moevooluks on saanud. Kas tõesti võib väetiste ja mürkide varal kasvatatud toitu süües ja tavarõivast kandes haigestuda vähki, allergiatesse ja astmasse? Miks see uus suund nii suuri kirgi kütab, sellele sai vastuse Foorumi keskuses toimunud üritusel "Ökofoorum Foorumis", mis kogus kokku Eesti teadliku tarbimise eliidi. Foorumil esinesid jätksuutliku moe eestvedaja Reet Aus, Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup, Eesti Vegan Selts ja Fur Free tähise maaletooja MTÜ Loomus. Foorumit juhtis Eesti mahemoe lipulaev LAV ORGANIC LIFESTYLE ja mahemoe ekspert Kristi Hõrrak.

„India, mis on üks suurimaid puuvilla kasvatajaid, raporteerib, et seoses kasutatava pestitsiitide hulga kasvuga tavapuuvilla kasvatamisel, on kasvanud hüppeliselt sünnidefektid lastel, vähijuhtumid täiskasvanutel, allergianähud ja hingamisteede haigused nagu astma. Suur hulk lapsi on alaarenenud nii vaimselt kui füüsiliselt. Aga meie kaubandus pakub enamjaolt tervisele kahjulikke keemiaga kasvatud ja töödeldud rõivaid. Inimesed lähevad vabatahtlikult poodi ja ostavad tervist kahjustava rõivaeseme. Me kanname iga päev seda enda kehal ja ei oska aimatagi, miks on meie lastel allergiad, naiste rinnavähkide juhtumid kasvavad ning sünteetilist pesu kandvate meeste seas on üha rohkem probleeme lastetusega,“ kõneles Eesti mahemoe ekspert Kristi Hõrrak. „Maailma rõivaturg on nagu kuningas, kellel ei ole õigeid riideid, aga keegi ei julge öelda seda“.

Foorumi keskuses toimunud "Ökofoorum Foorumis“ (Ardo Kaljuvee)

"Teadustööd, mis viimaste aastate jooksul on tehtud, näitavad selget seost, et tõsistel haigustel nagu Alzheimeri tõbi, vähk, allergiad ja tavarõivaste tootmises kasutatavatel keemilistel ainetel on väga tihe seos omavahel. Toidu puhul on meie jaoks elementaarne, et kõik koostisosad on välja toodud ning me saame selle baasil teha teadliku valiku. Rõivastel peaks olema samamoodi ausalt välja toodud kasutatud ained, et inimene saaks teha õige info baasil valikuid. Kui aus info on olemas, siis on juba igaühe enda otsustada, kas ta valib tervist kahjustava nailoni või tervisesõbraliku orgaanilise puuvilla," rääkis oma sütitavas kõnes moelooja Reet Aus.



Foorumi keskuses toimunud "Ökofoorum Foorumis“ (Ardo Kaljuvee)

Levinud on arusaam, et ökorõivast materjali pärast kanda tahaks, aga välimuse pärast mitte. Selle mõttemustri muutmiseks ilmestas Ökofoorumit moe-show. Esitlusele tulid LAV ORGANIC LIFESTYLE naturaalsetest materjalidest kollektsioonid ning Reet Aus väärtustava taaskasutuse põhimõttel loodud looming. Igaüks sai veenduda, et mahemood on atraktiivne ja kaunistab iga naist. Materjalidest tulid esitlusele teadlikule tarbijale juba tuntud orgaaniline puuvill, bambus ja kanep. Uudistada sai ka eukalüptipuust valmistatud kauneid sügiskleite ning ananassilehest jalanõusid. Pilkupüüdvad sügisjoped olid valmistatud taaskastutad kalavõrkudest ning köitsid oma iluga kõigi vaatajate pilke. Kõiki uudsetest ja naturaalsetest materjalidest riideid saab ka oma silmaga vaatama minna ja nende pehmust tunda LAV ORGANIC LIFESTYLE esindustes Ülemiste ja Foorumi keskuses.

Foorumi keskuses toimunud "Ökofoorum Foorumis“ (Ardo Kaljuvee)

Suurele Ökofoorumile panid õla alla Eesti tuntud mahetegijad: maherõivaste lipulaev LAV ORGANIC LIFESTYLE, Reet Aus Design, Organic Estonia, Eesti Vegan Selts, Fur Free esindaja MTÜ Loomus, Õiglase Kaubanduse esindaja MTÜ Mondo, ökopoodide kett Bio4you, mahetoiduvalmistaja BioMenu, mahetoodete tootja Loodusvägi, orgaanilisi puuvilju pakkuv Bambona, orgaanilisest toorainest maiustusi valmistav pagarikoda Pagar Võtaks, orgaanilisi teesid esindav Sense, orgaaniliste maiustuste tootja Ampstükk, ökodelikatessi pakkuv Must Küüslauk, naturaalset juuksehooldust pakkuv Thaya ilusalong, orgaanilistest puu ja juurviljadest valmistatud ilutarbeid esindav LUSH Eesti, mineraalmeigikunstnik Kaie-Kati Võrno, mahekaubandust toetav Foorum Keskus jpt.