Hard Rock Laager 2018, Mad Hard Ride Promotions ja Mantikore Studios kuulutasid üheskoos välja võimsa rock- ja metalbändide konkursi Rockstar 2018, mille finalistide seast valitakse välja üks punt, kellel avaneb võimalus Hard Rock Laagri lava vallutada.

Rockstar 2018 tiitli pälviv bänd saab ühele oma stuudiosalvestisele professionaalse muusikavideo, lisaks on auhinnafondis eridisainiga muusikariistad firmalt MyPlectrum ning palju muud vägevat!

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on taolised noortebändide konkursid hea koht uute talentide avastamiseks. “Nii mõnigi noor bänd väärib juba eos kohta teenekamate bändide kõrval - just sellist esinejat me jahtima hakkamegi!”

Konkursil osalemiseks saada oma sooviavaldus hiljemalt 4. detsembriks aadressil madhardride@gmail.com. E-maili pealkirjaks märgi “Rockstar 2018”, sisuks lingid bändi videotele, muusikale ning sotsiaalmeedia kontodele. Lisa kindlasti ka bändi tutvustav promotekst, paar fotot ning bändi logo!

Rockstar 2018 kroonitakse juba 26. jaanuaril klubis Rockstar’s.

Lisainfot konkursi kohta leiad Facebookist.