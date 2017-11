ID-kaarte tootva Gemalto esindaja, Trüb Baltics AB juht Andreas Lehmann väidab sotsiaalmeedias, et informeeris nii politsei- kui piirivalveametit ja riigi infosüsteemide ametit ID-kaardi turvariskist juba 15. juunil. RIA peadirektor lükkab väited ümber.

"Ma teavitasin Eesti ametiasutusi (PPA ja RIA) kaardi haavatavusest 15. juunil 2017," kirjutas Lehmann LinkedInis. Ta lisas, et kuna Euroopa põhjaosas algab jaaniõhtuga pikk puhkuste periood, oleks iD-kaardi turvarisikiga seotud probleemid rikkunud suvepuhkused. "Saan täielikult aru, miks võimud võtsid vastu ahvatluse asi maha vaikida," kirjutas Lehmann LinkedIn-is.

"Kui me oleks varem teadnud, oleksime ka varem tegutsenud. Meie jaoks on kogu olukorra lahendamise võtmeküsimus olnud aeg. Ja seda on meil olnud väga vähe. RIA sai tšehhide teadustööst ja meie ID-kaardi kiibis peituvast turvariskist teada 30. augusti õhtul. Info laekus Tšehhi teadlastelt," kommenteeris Lehmanni väidet RIA juht Taimar Peterkop.