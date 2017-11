Kolm aastat tagasi organisatsiooni veel polnud. Nygaard kirjeldab, et 2014. aasta sügisel jättis ta kirjanikuameti kõrvale ja asus tööle Taani põhjaosas asuva 25 000 elanikuga Hjørringi omavalitsuse alluvusse. „Peaaegu üleöö tuli meile 485 asüülitaotlejat, 25 erinevast rahvusest,“ kirjeldab ta. „Minu ülesandeks oli istuda väikses kabinetis, pikk-pikk järjekord igal hommikul ukse taga. Ainus küsimus, mida need inimesed küsisid, oli: kas minu asüülitaotluse osas on uudiseid?“ Bürokraatiamasinad jahvatasid aeglaselt ja tavaliselt muutusi polnud. „Ütlesin aina ei-ei-ei, ja sain ruttu aru, et ainus, mida ma teen on, et muudan inimesi õnnetuks.“

Läinud nädalal toimus Tallinnas lõimumisalane konverents, mille ametlikus õhkkonnas paistis silma mütsilätuga taanlane Mads Nygaard. Ta ei varja, et veel mõni aasta tagasi polnud ta oma elus kaasa löönud ühegi heategevusorganisatsiooni töös, kuid praegu on Nygaard ninameheks üle Taani levinud kodanikualgatusele Venligboerne. Otsetõlkes tähendab see „sõbralikke kohalikke“ ehk tegemist on sisserändajaid lõimivate kogukondadega, mida praeguseks on üle Taani kokku 111. Neist suurim, ligi 41 000 liikmega tegutseb pealinnas Kopenhaagenis.

Varjupaigataotlejate keskus märkas peagi, et seal elavatel inimestel pole kohta, kus omavahel kohtuda. Ühest tühjana seisnud laoruumist tehti seepärast avalik elutuba. „Saime kohviaparaadi ja leppisime kokku ühes reeglis: kohv peaks alati olema tasuta. Ja nii see algaski,“ meenutab Nygaard, et kohvi hankimiseks lõi ta kohalikele mõeldud Facebooki grupi, kus palus, et keskusesse tulles võetaks kaasa kohvipakk: „See kõlab mittemillegina, aga kõikidele asüülitaotlejatele oli see pagana oluline. Neil polnud peaaegu üldse raha.“

Jõulupidu eimillegi eest

Lisaks kohvitamisele, hakati varjupaigataotlejatega korraldama erinevaid ettevõtmisi. „5. jaanuaril 2015. aastal leidsin, et Eritreast ja Etioopiast pärit inimesed tähistavad 7. jaanuaril jõule – nad kasutavad teist kalendrit. Mõtlesin, et vau, see on hea võimalus korraldada kogu varjupaigataotlejate keskusele suur pidu...“ kirjeldab Nygaard. Tema optimism sai aga kiirelt hoobi - ülemus ei olnud mõttega päri: „Ühed tähistavad sel ajal jõule, aga Süüriast pärit inimesed ei tähista, seepärast ei saa me seda korraldada. See tekitab skandaali.“

Nygaard korraldas peo vastuseisust hoolimata. Ta kirjutas mõttest Facebooki ning ei kulunud kaht päevagi, kui leitud oli kõik vajalik: peoruumiks saadi mahajäetud kirik 30 kilomeetri kaugusel. Et sinna jõuda, laenas bussifirma kaks bussi koos juhtidega ning kohalikud elanikud tõid kohale söögi. „Paljud pakkusid, et nad ei pea isegi osalema – nad lihtsalt toovad. Milline toit oleks sobiv?“ kirjeldab ta, et Eritrea ja Etioopia inimesed ei soovinud muud, kui riisi ja kana. „Ja nii see läks. Mul polnud aimugi, mis kirikus toimuma hakkab, aga tuli välja, et see oligi imeline: kõik, mida nad päriselt teha tahtsid, oli tantsida. Nad tähistavad jõule tantsides!“ Koos uudishimust kohale tulnud kohalikega osales Nygaardi hinnangul peol ehk 180 inimest. „Ja see ei maksnud midagi!“

JÕULUD TANTSIDES: Varjupaigataotlejate korraldatud jõulupeost sai sündmus, millest räägiti üle Taani. (Tao Lytzen)

Asüülitaotlejad jagasid peost tehtud videosid sotsiaalmeedias, mistõttu teadis varsti peost kogu Taani. Nygaard kaotas oma töö, kuid uue otsimise asemel läks ta juba koduseks muutnud laoruumi. „Panin kohviaparaadi käima, kirjutasin meie Facebooki gruppi, et kohv tilgub... ja inimesed lihtsalt täitsid ruumi.“

Facebooki loodud grupiga liitusid üha rohkemad Hjørringi varjupaigataotlejate keskuse elanikud. „Üks neist, kooliõpetaja Fawaz, lootis kolida mõnda suuremasse linna, kuid ta saadeti teise väikelinna, kus ta ei teandud kedagi. Ta lõi iseenda Facebooki grupi ja kasutas sama nime: „Sõbralikud kohalikud“, sest nüüd oli ta valmis olema ise sõbralik kohalik.“ Nygaard jagas oma sõprade seas infot ning grupp hakkas kohalikega täituma.

Ka taanlased jagunevad kaheks

Kuid kokkupuutepunktid ei jäänud sotsiaalmeediasse. Nygaard viis Fawazi kohalikku kooli tundi andma ning seejärel hakkas erinevaid ettevõtmisi kohalike ja võõraste vahel aina lisanudma. „Paljudel inimestel polnud aimugi, mida tähendab olla põgenik... ja nüüd seisid nad kohe sinu kõrval. Isegi, kui loeng lõppes, hakkasid inimesed üksteisega rääkima. Me tegime esimese sammu, aga kohe pärast seda muutus see läbikäimiseks, mida me ei pidanud ise üleval hoidma.“

Nygaard nendib, et taanlased jagunevad sisserändajate suhtes kaheks: „On meie liikumine, mis ütleb, et kõik inimesed, kes parasjagu Taanis on – võtame viimast. Ja siis on teine pool, mis on tugevalt minu regioonis ka poliitiliselt esindatud: ei, püsige eemal!“ Ta lisab, et sõbralikud kohalikud hoiavad poliitikas teadlikult eemale: „Me keskendume asjadele, mis meid ühendavad.“

Kui on miski, mida Nygaard veel teha suutnud pole, võib selleks lugeda nende inimeste kaasamist, kes on rännanud sisse kümneid aastaid tagasi. „Nad elavad praegu kohtades, mida meedias kutsutakse getodeks. Nendeni on raske jõuda, sest nad on loonud oma kogukonna. Äkki nii see peabki olema, aga me proovime jõuda kõigini,“ ei kustu Nygaardi silmades sära.

Taanist on võetud eeskuju, kuid mitte maha viksitud

Eestis tegutseva Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar kirjeldab, et sisserändajate lõimumisel on edusamme tehtud siingi: „Eesti keele oskus paraneb, noored puutuvad aina enam ja enam omavahel kokku ja teevad endale olulisi asju,“ loetleb ta. „Aga kindlasti on väljakutseid aina ja aina – venekeelsed inimesed elavad, õpivad ja töötavad jätkuvalt erinevates kohtades ning jätkuvalt ei puutu suurem osa erinevatest kogukondadest omavahel kokku.“

Ülikoolilinnas tegutsev mittetulundusühing Tartu Rahvusvaheline Maja on üks neist, kus lõimumisele oma panus antakse. Selle üks eestvedaja Nastja Pertsjonok kirjeldab, et tegutsetud on veidi üle aasta: „2015. aastal, kui Eestis oli suur pagulaspaanika, tekkis meil tunne, et peame midagi ette võtma, et inimesed, kes on mujalt Eestise tulnud, ei hakkaks vastureaktsioonina omaette kogukondadesse klasterduma.“

Organisatsioon võttis eeskuju ka taanlasteVenligboerne'ist, kuid mudelit kopeerima ei tormatud, sest siinsed olud ja vajadused on teised. „Aga meie töö keskmes on muidugi paljuski sama mõte: prooviks olla üksteise vastu sõbralikud, mitte hirmu ja vihkamisega rusikatega vehkida.“