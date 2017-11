Ookeaniaurik möödub väikesest saarest, mille peal karjub meeletult ja vehib kätega pika habemega mees.

"Kes see on?" küsib reisija kaptenilt.

"Pole aimugi. Aga igal aastal, kui me siitkaudu sõidame, läheb ta samamoodi segaseks."