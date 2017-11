Mis juhtub, kui on probleem, millele ei paista olemasolevat lahendust? Siis tuleb see lahendus ise luua! Täpselt niimoodi sündis Krauss Baltic OÜ – lähtuvalt oma vajadustest.

„Otsides lahendust kodus alaliselt ummistuvale äravoolule sai katsetatud erinevaid tooteid, mida on võimalik tavakasutajatel soetada. Tulemused olid pettumust valmistavad, sest kui mõni “siilike” ka suutis korra ummistust likvideerida, siis oli see vaid hetkeks,“ meenutab Margus Vainu, Krauss Baltic OÜ tootmisjuht.

Selgitades välja nii kodus (kuid uurides ka tuttavatelt ja torumeestelt), mis on äravoolu ummistuste peamised põhjustajad, olid vastused ühesed: juuksed/lemmikloomade karvad, toidu-, seebi- ja pesupulbrijäägid. Ka enamike pesumasina rikete taga olid samad põhjused.

Järgmise sammuna kaasati keemiku taustaga ja inseneri haridusega inimesed ning hakati probleemile lahendust otsima. Vainu sõnul sai läbi töötatud palju rikkis pesumasinaid, uuritud äravoolu torustike fragmente, võetud neist proove ja tehtud katseid nende ainete lõhustamiseks – ning peagi olid lahendused olemas.

„Kui avanes võimalus kiigata ka profipuhastajate maailma, sai selgeks, et ained antud probleemide lahendamiseks on juba ammu olemas, kuid paraku tavakasutajatele kättesaamatud ja kallid. Nii saigi otsustatud, tuleb leida mõistlik lahendus, mis on tõhus ja taskukohane ning teha kättesaadavaks ka tavakasutajale,“ selgitab Vainu.

Kuna Kraussi tooted on umbes 20 korda tugevamad tavatoodetest, ei tasu neid otsida supermarketite riiulitelt. Küll aga saab neid osta veebilehe KRAUSS.EE kaudu.

Kui need nii tugevad on, kas siis ka ohutud inimestele, torustikele, pesumasinatele?

„Loomulikult ei kahjusta need tooted ei plastikust ega metallist torustikke ning samuti pole nad kahjulikud pesumasinate veekeskkonnas kokkupuutuvate materjalidega, kuid loomulikult tuleb jälgida etteantud juhiseid nende kasutamiseks. Samuti on nad ohutud kasutajatele, kui nad peavad kinni kasutusjuhendite nõuetest,“ kinnitab Margus Vainu.

Kasutajakogemus – kuidas töötas Kraussi puhastusvahend?

Mul on mõnda aega olnud probleemid torustiku ja pesumasinaga. Ma ei tea, mida ma sinna sisse olen kukutanud, aga aeg-ajalt on ummistus. Olen proovinud mitmeid vahendeid, kuid mitte ükski pole lõpuni oma tööd teinud. Niisiis võtsin ma Kraussi tooted kätte üsna suure huviga.

Esialgu pean aga ütlema, et pudelit oli mõnevõrra keeruline avada, kuid kui asja käppa sain, oli see lihtne nagu abc. Küllap on see niimoodi kinni, et takistada lapi puhastusvahendit kätte saamast. Mulle meeldis, et sellel polnud taolist vänget kodukeemia haisu, mis paljudel muudel mujal. Pigem oli tegemist maheda pesupulbri lõhnaga.

Pulbrit oli lihtne tulikuuma veega vaheldumisi dušikanalisatsiooni ja kraanikaussi kallata. Kuulsin sellist huvitavat krabinat, millest ma eeldan, et puru tegi oma tööd. Pärast kahekordset kasutamist kadus vannitoast ebameeldiv kanalisatsioonihais ja ei märganud ka sinna sattunud juuksekarvu.

Pesumasina osas või aga öelda, et tükk aega jääke täis olnud masin sai justkui uue kuue! Kuna mul on kodus kaks vahvat kassi, oli pesumasinasse sattunud kassikarvu. Kõik sai tänu Kraussile eemaldatud!