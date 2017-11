Läti muusikafestivali Positivus 2018 peaesinejaks on Nick Cave and the Bad Seeds. Legendaarne laulja ja laululooja esineb bändiga festivali viimasel päeval, pühapäeval, 22. juulil.



Festivali piletid on tänasest müügil Piletilevis.

Austraalia bänd Nick Cave & The Bad Seeds loodi 1983. aastast ning on andnud välja 16 stuudioalbumit.