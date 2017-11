Terva pilguga meediajälgija Janek Luts on enda Facebooki kontol võtnud kokku rahandusminister Toomas Tõniste sõnavõtud alkoholipoliitikast. Näib, et minister on oma tihedate ja muutuvate sõnavõttudega väikeses meeltesegaduses ega tea täpselt, mida ütleb.

Meediajälgija Janek Luts peab rahandusminister Toomas Tõniste sõnavõtte korralikuks poliitiliseks PR-tööks. Arvestades käesoleva aasta sõnavõtte ja nende sagenemist, võib arvata, et ministri sõnakahuris veel moona jagub.