Häiris hoopis vohav valitsuskoalitsiooni esindajate demagoogitsemine, majanduse globaalse toimimise reeglite mittetundmine, vassimine ja valeandmete külmavereline esitamine. Torkas silma, et põhihariduselt ajaloolased, filosoofid, kultuuriinimesed ja ärijuhid tunnevad end kehvasti, kui on vaja mõista, mida üks või teine majandusalane otsus makromajanduslikult kaasa toob.

Üle pika aja vaatasin teisipäevast ETV „Foorumi“ otsesaadet. Ei pidanud lõpuni vastu. Mitte sellepärast, et saatejuht ei suutnud diskussiooni peos hoida ega talunud üksikuid kriitikanooli. Ka mitte sellepärast, et ta puges kahe valitseja ees kolmandat tahaplaanile tõrjudes. ETV muidugi peab olema valitsejatele lojaalne, sest saab temalt oma suure kollektiivi ülalpidamiseks raha.

Õhtu nael oli maksusüsteemi käsitlemise virr-varr. Siin tõusis teistest peajagu kõrgemale juhtiv sotsiaaldemokraat oma untsu läinud avaldusega, et ta on hea meelega valmis loovutama täiendava maksuna oma palgast 64 eurot. Mees oli nii veendunud oma suuremeelsuses, et ei mõistnudki, kuidas jutt puusse läks, kui teatas, et loovutab oma kõrgest palgast mitukümmend eurot 25 tuhandele vaesele nende olukorra ja toimetuleku järsuks parandamiseks. Seda juttu kandis filosoofiline põhjendus: maksude maksmine peab olema iga kodaniku auasi, mitte kõrvalehoidmise koht. Küsiksin, kas olenemata sellest, kui suured ja millist laadi maksud välja mõeldakse?

Sel hetkel oli saates koht, kus keegi, kasvõi saatejuht või sõnakas konservatiiv pidanuks populaarses vormis seletama sotsile, et kogu tema palk on maksumaksjate kingitus, et tema töö ei loo lisaväärtust. Kui ta seda ei tea, küsigu oma isa käest. Sotsid muidugi in corpore ei tea siiamaani, kust ja kelle tegemiste tõttu raha eelarvesse tuleb. Seetõttu pole ei juhtsotsil ega ühelgi riigiametnikul mingit õigust enda palga teemadel sõna võtta. Kui siis, tulnuks otsesaates kasutades võimalust, et lisaväärtust loovaid televaatajaid tänada korraliku palga eest.

Keegi valitsejatest võiks tunda huvi, kas mõni eraettevõttes töötav inimene, kes toodab kaupa nii kodu- kui välisturule ja ehitab eelarve tulubaasi, on nõus oma suure vaevaga teenitud 64 eurot loovutama idealiseeritava tasuta transpordi, aina kallineva toidu ja üldiste elamiskulude, pikkade ravijärjekordade ning miinuses pensionifondide veskile.

Ma pole kuulnud, et Tallinna omavalitsus oleks tundnud huvi kas Tallinna sissekirjutatud inimesed ikka tahavad abilinnapeadele ja lapseohtu linnaametnikele arutult kõrget palka maksta. Vastust kujutan ette: nende palgalt saab ju 64 eurot rohkem makse võtta.

Teine juhtiva sotsi lemmikteema, mis „Foorumis“ säras - alkoholiaktsiisi tõstmise tõttu väheneb joomarlus. See on teoreetiline uperpall. Suurte raskustega saadi kätte tunnistus, et tõesti loodetud eelarvetulu alkoholiaktsiisi tõstmisest ei maksa oodata. Ei saatejuht ega valvekoera ametit pidav opositsioon selgitanud, et alkoholitarbimisega seotud statistiline näitaja on langenud, kuna soomlaste kärakareisid on nüüd suunatud Lätti, mitte Tallinna.

Eesti inimeste joomisest vähenemine ei paista kuskilt välja. Pea iga päev kuuleme infot politsei puhumisreididest kus napsised juhid endiselt vahele jäävad. Kui tuleva aasta aprillis tulevad kokkuvõtted selle aasta alkoholitarbimise kohta imestavad lätlased kindlasti, et miks neil on absoluutse alkoholi tarbimine ühe elaniku kohta nii järsult aastaga kasvanud. Keegi ei seletanud, et alkoholiaktsiiside tõstmine on järsult halvendanud meie turismimajandust ja sellega haakuvaid majandusharusid.

Pidu saab läbi?

Oli ka üks positiivne noot, mille napilt kinni püüdsin. Mõnel hetkel oli tunda teatud ettevaatlikkust valitsuskoalitsiooni liikmete ridades, kes aasta jooksul on genereerinud üldist majandusolukorda halvendavat eelarvepoliitikat. Neid on ajakirjanduses selles juba põhjalikult süüdistatud.

Enam ei kõlanud vastuvaidlemist välistavad avaldused, vaid oldi vaoshoitumad. Igaks juhuks jäeti varuks taganemistee. Valitsuse esindajatele tundus olevat kohale jõudnud, et pidu hakkab lõppema. Rikkalikult kaetud laud on tühjaks söödud.