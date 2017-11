Eile oli Eesti naistennisistide tippkohtumist jälgimas ka rokistaar Tanel Padar. Aga laulja polnud kaugeltki mitte üksi, vaid koos kauni blondi naise Lauren Villmanniga. Täna märkisid noored Facebookis end suhtes olevaks.

Rokkstaari uus väljavalitu on temast koguni 17 aastat noorem. Lauren on sündinud 4. jaanuaril 1996. Facebookist selgub, et neiu on lõpetanud 2015. aastal Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi ja jätkanud õpinguid Tartu ülikoolis juura erialal. Laureni nime leiab ka modelliagentuuri Synergy kodulehelt. Sinisilmsel blondil kaunitaril on pikkust 178 cm.

Lauren on Kaljukitse tähtkujust ning Eesti esirokkar Tanel on Skorpioni tähtkujust, mis tähendab, et horoskoobi järgi peaksid Kaljukits ja Skorpion omavahel kenasti sobima, kui õpivad üksteisega arvestama ja kompromisse tegema.

Tanel Padari eelmine elukaaslane oli brünett iludus Kristel Mardisoo. Möödunud kuul sai teatavaks pommuudis, et Padariga avalikkuse ees paarina esinenud Mardisoo oli rohkem kui aasta abielus olnud ettevõtja Andreas Metsamaaga. Tanel Padar oma partneri abielust teadlik ei olnud.

Tanel Padari ekskallim Kristel Mardisoo (Alar Truu)

Kristel Mardisood on seostatud ka hiljuti plahvatanud kupeldamisskandaaliga seoses Eesti eksmissi Laura Kõrgemäe modellinduse ja promotööga tegelev Invidia agentuuriga.