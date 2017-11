Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles, et Eestis on umbes 1000 alkoholisurma aastas, millest pooled on põhjustatud haigustest ja pooled erinevatest õnnetustest.

Ta ütles ERRile, et karmim alkoholipoliitika on tänavu selgelt vähendanud alkoholikahjusid ühiskonnas - võrreldes eelmise aasta kümne kuuga on käesoleval aastal vähem alkoholisurmasid ja alkoholist põhjustatud kuritegusid.

"Ja kui alkoholitootjad muretsevad oma kasumite pärast, rahandusministeerium muretseb aktsiisi laekumiste pärast, siis sotsiaalministeeriumi põhifookuses on kindlasti alkoholikahjud ja liiga vara lõppenud elud," lausus minister.

Ossinovski sõnul näeb sotsiaalministeerium akstiisitõusu kui ühte osa toimivast alkoholipoliitikast ja tegu pole siiski mingi sotsiaaldemokraatide kinnisideega.

Keskerakonna juhtpoliitikud eesotsas peaminister Jüri Ratase ja majandusminister Kadri Simsoniga on seni öelnud, et aktsiisitõusu ära jätta ei saa.