Teeilmakeskus hoiatab, et torm on lähenemas, mis jääb siia kaheks ööpäevaks. Tugev tuul toob eeloleval päeval ja öösel Läänemerele kuni neljameetrised lained. Lisatud on ka pikem prognoos kuni tuleva teisipäevani.

Öösel saabub läänest sajuala ja tuul tugevneb. Tuulepuhangud ületavad rannikul 20 m/s, merel veelgi enam. Saju olek on algul lumi, kuid läheb üle lörtsiks ja vihmaks. Teetemperatuurid langevad enne tormi veel miinusesse.

Riigi ilmateenistuse teatel jõuab neljapäeval (23.11.) uus aktiivne madalrõhkkond Norra merele ja laieneb üle Skandinaavia Läänemerele. Öösel on mandril ilm veel sajuta. Saartel hakkab pärast keskööd lörtsi ja vihma sadama ning hommikul jõuab sadu lume ja lörtsina mandrile. Kagutuul tugevneb hommikuks puhanguti 15, saartel ja rannikul 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6, saartel 0..+3°C.

Päeval sajab mandril lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul vihma, sekka ka lörtsi. Pärastlõunal lääne poolt alates muutub sadu harvemaks. Puhub väga tugev kagutuul. Õhutemperatuur tõuseb saartel ja läänerannikul +1..+6, mandri sisealadel -1..+1°C-ni.



Reedel (24.11.) püsib kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhkkond Norra ranniku lähistel, serv ulatub üle Läänemere. Öösel sajab mõnes kohas vihma, sisealadel ka lörtsi. Puhub väga tugev kagutuul, öö hakul on rannikul veel puhanguid 20 m/s, pärast kesköö annab pisut järele. Õhutemperatuur on +1..+6, Ida-Eestis on öö hakul 0°C ümbruses.

Päeval sajab kohati vähest vihma, õhtul muutub saartest alates sadu laialdasemaks ja tihedamaks. Lõunatuul veidi nõrgeneb ja puhangud ulatuvad rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on +3°C-st Ida-Eestis kuni +6..+8°C-ni Lääne-Eestis.



Laupäeva (25.11.) öö tuleb madalrõhkkonna kaguservas sagedaste vihmasadudega. Päeval on sajuhooge harvem. Tuul pöördub edelasse ja läände ning on veel puhanguline. Õhutemperatuur on öösel +2..+6, päeval +3..+7°C.



Pühapäeval (26.11.) jõuab kiires edelavoolus uus madalrõhkkond Läänemere õhuruumi, kuid selle liikumise trajektoor vajab veel täpsustamist. Kui keeris üle Skandinaavia või Läänemere põhja poole suundub, siis jõuab sadu meile vihmana ja õhk on mahe - temperatuur on ööpäevaringselt +5°C ümber. Kui madalrõhkkond kaugema kaarega üle Leedu ja Läti meie poole liigub, siis sajab öösel ja hommikul tihedat lörtsi, päeval enam sekka vihma. Õhutemperatuur on sel juhul öösel sisemaal 0°C lähedane, päeval plusskraadides.



Esmaspäev (27.11.) tuleb madalrõhkkonna servas lörtsi- ja vihmahoogudega. Puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..+5, sisemaal võib kohati -1°C-ni langeda.



Teisipäeval (28.11.) püsib Läänemere ümbrus madalrõhkkonna mõjusfääris. Üldine temperatuurifoon langeb ja sajuhooge tuleb nii vihma kui lörtsina. Tuul jääb veidi nõrgemaks. Õhutemperatuur on 0..+5°C, öösel võib sisemaal alla 0°C langeda.