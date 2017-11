Kõik noored poisid ootavad salaja, mil neil esimesed näokarvad kasvama hakkavad. See on nagu märk, et poisist on saamas mees. Palju mehed aga vaatavad oma vanu fotosid ja kihistavad naerda, et kes küll see poisike oli. Habe teeb mehisemaks, kuid sageli ka palju seksikamaks!

Bored Panda on kogunud kokku hunniku fotosid, kus habemetes mehed paljastavad pildi oma nooruspõlvest. Tõenäoliselt nõustub enamus vaatajaid, et hilisemad ja habemetes pildid on palju kobedamad.

Ometigi ei ole novembris teemaks mehed ja nende seksikad habemed, vaid eelkõige ikkagi meeste tervis. Meestepäev on küll möödas, aga hoiame Eesti mehi ja vaatame, et nemad ikka ka oma tervist hoiaks!

