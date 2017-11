Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) kuulutas 21. novembril ministeeriumite ühishoone konverentsisaalis toimunud sügiskonverentsi „Ehitame Eestit“ raames välja konkursi „Aasta Ehitaja 2017“ võitja, kelleks osutus Mapri Ehitus OÜ projektijuht Valdo Rohtla. Võidu tõid Balti Jaama Turu ehitustööd.

„Aasta Ehitaja 2017“ konkursi võitja, projektijuht Valdo Rohtla juhtimisvaldkond oli lai ning meeskond suur, ent tema süstemaatilisus ning oskus erinevate osapooltega ühist keelt leida viis õnnestunud tulemuseni,“ kommenteeris Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor ja konkursi "Aasta Ehitaja 2017" žürii esimees Indrek Peterson.

„Aasta Ehitaja 2017“ tiitlile võis esitada nii pea-kui alltöövõtu projektijuhte, kelle juhitud ehitusobjekt on valminud ajavahemikul: 2. oktoober 2016 – 1. oktoober 2017.

Konkursi "Aasta Ehitaja 2017" nominendid olid:

1. Andrea Hein – Merko Ehitus Eesti AS,

Eesti Telekomi uue büroohoone ehitus, Mustamäe tee 3, Tallinn.

2. Tiit Joosti – Merko Ehitus Eesti AS,

Tallinna Lennujaama trammiliini taristu projekteerimine ja ehitus, Tartu mnt. 101, Tallinn.

3. Erki Kukka – Ehitustrust AS,

Lõunakeskuse renoveerimine ja laiendamine, Ringtee 75, Tartu.

4. Allar Kuusk – Hausers Ehitus OÜ,

Sepapaja Selveri hoone renoveerimine ja ehitus, Sepapaja 2, Tallinn.

5. Peeter Laidma – Merko Ehitus Eesti AS,

Elu- ja ärihoone ehitus, Poordi 1, Tallinn.

6. Joonas Matteus – EF Rand ja Tuulberg AS,

Veerenni Tervisekeskuse ehitus, Veerenni 53a, Tallinn.

7. Leo Rahu – Merko Ehitus Eesti AS,

Tondi 90 astmepumpla veetorustiku rajamine.

8. Raiki Reiljan – Tallinna Teede AS,

Juuliku liiklussõlme ja teelõigu ehitus, Tallinna ringtee, Harjumaa.

9. Valdo Rohtla – Mapri Ehitus OÜ,

Balti Jaama Turu ehitus, Kopli 1, Tallinn.

10. Andres Soom – EF Rand ja Tuulberg AS,

Allika tööstuspargi laohotell ja Stera tootmishoone, Paldiski mnt. 434a, Tallinn.

11. Marek Sööt – Nordecon AS,

Järveküla kooli ehitus, Reti tee 20, Peetri alevik, Harjumaa.

12. Klaus Treimann – Hausers Ehitus OÜ,

Brüsselis asuva Eesti Vabariigi alalise esinduse administratiivhoone renoveerimistööde ja vastuvõtuala laienduse ehitustööd, Rue Guimard 11/13 1040, Brüssel.

13. Anno Veider – Embach Ehitus OÜ,

Äri- ja büroohoone ehitus, Ülikooli 2a, Tartu.

Konkursi "Aasta Ehitaja" eesmärk on leida parim ehitusjuht, kelle töö on pälvinud tunnustuse nii töö tellija, arhitekti, projekteerija kui ka omaniku järelvalve teostaja poolt. EEEL valis parimat ehitajat juba üheksandat aastat järjest ning konkursi eesmärk on ehitaja ameti väärtustamine ja oma ala parimate tunnustamine.

“Aasta Ehitaja 2017” konkursi nominente võisid esitada nii EEEL-i kuuluvad kui ka Liitu mitte kuuluvad ettevõtted ja ehitusobjektide tellijad.

Konkursi žüriisse kuulusid:

Indrek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor

Ilmar Link, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse liige

Lembit Makstin, Ekspert LM Invest OÜ

Enno Rebane, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tegevdirektor

Tõnis Tarbe, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juhatuse liige

Igor Gerasenkov, RKAS-i Ehitusjuhtimisosakonna juhataja

Liivi Tamm, Meediapilt OÜ juhataja

Eelnevatel aastatel on AASTA EHITAJA tiitli võitnud:

Tarmo Pohlak (2009) poolt juhitud Tallinki büroohoone ehitus

Tiit Joosti (2010) poolt juhitud Ämari lennubaasi ehitus

Arvo Kirotus (2011) poolt juhitud Reoveepuhastusjaama biofiltri ehitustööd

Keit Paal (2012) poolt juhitud Tallinna Ülikooli Loomemaja NOVA õppehoone ehitustööd

Aivo Pedak (2013) poolt juhitud Viljandi Riigigümnaasiumi hoone ehitustööd

Ahto Aruvälja (2014) poolt juhitud Tondiraba jäähalli ehitustööd.

Peeter Voovere (2015) poolt juhitud Tartu Pauluse Kiriku rekonstrueerimistööd.

Tarmo Pohlak (2016) poolt juhitud Hilton Tallinn Park Hotelli ehitustööd.

Foto: Meeli Küttim

