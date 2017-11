Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kirjutas täna erakonnakaaslastele kirja, milles kutsus neid üksmeelele. Kirja ajendiks oli tänases Postimehes ilmunud ja erakonna sisetülisid kajastanud lugu.

Kirjas tunnistab Pevkur, et ka tema on kindlasti viimase 11 kuu jooksul teinud vigu. "Aga mul on soov tähistada 2019. märtsis koos teie kõigiga valimiste võitu," kirjutab ta ning kutsub üles kaevikusõda lõpetama.

"Kui oleme valmis üle olema isiklikest solvumistest ja pettumustest, oleme valmis ka järgmised valimised võitma."

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist.