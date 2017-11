Eile õhtul eetris olnud "Foorumis" läks suureks sõnasõjaks Mart Helme ja Helir-Valdor Seederi vahel.

Seederi väite peale, et EKRE küll kritiseeris eelarve menetlust ja katuseraha, aga ajas samal ajal ühe koalitsioonierakonna hõlma all endale katuseraha välja, vihastas Mart Helme ning prahvatas: "See on totaalne vale, sa valetad! Ärge ajage jama! Katuserahad on kõige läbipaistvamad rahad üldse, te võite kõik näha, kellele, kui palju ja mille eest need lähevad. Ei maksa sellist valet ajada! Helir, ära valeta, ma ei lase sul rääkida!"

Erutunud poliitik ei taltunud ka saatejuht Andres Kuuse manitsuste peale.

Vaata videost, kuidas poliitikud sõnasõda pidasid!