Eilses „Radaris“ rääkis avameelselt oma suhetest treeneritega kui ka oma probleemidest toitumishäirega Eesti parim naistennisist Kaia Kanepi. Kanepi tunnistas, et on ligi kümme aastat pidanud võitlust buliimiaga ning see sai alguse siis, kui tal tekkisid kaaluprobleemid ja tal keelati oma lemmiktoitusid süüa.

"Et ma pean võitma kogu aeg ja hästi mängima. Ja ilmselt ka sellest, et lapsepõlves ma olin hästi piitspeenike. Kui ma hakkasin rohkem trenni tegema, eriti jõusaalis käima, siis ma läksin suuremaks ja siis tekkisid mingil hetkel kaaluga probleemid. Lapsepõlves ma võisin süüa kõike, mida ma tahan, 300g Jõmmu šokolaad ei olnud minu jaoks mingi probleem ja siis teatud hetkest ma ei võinud enam seda teha. Ja ilmselt ma ei saanud aru, miks mulle neid asju keelatakse ja ma hakkasin salaja sööma," tunnistas Kanepi.

Lisaks toitumishäiretele, rääkis naine saates ka palju kõneainet pakkunud suhetest treeneritega.

Kanepi rääkis oma vastilmunud raamatus avameelselt sellest, kuidas treener Silver Karjus talle voodisse puges. Kanepi sõnul ei arvanud ta tol hetkel, et mees midagi valesti teeks.

„Juhtus, mis juhtus. Ega ma praegu ei saa öelda, et midagi keegi on valesti teinud. Ta tegi seda, mis ta tegi. Osad asjad lihtsalt oleks võinud olla juhtumata,“ sõnas Kanepi tõsisel ilmel.

„Tegelikult ma mõtlesin tükk aega, kas sellest teemast üldse rääkida raamatus, või mitte, kuna see on ebameeldiv ja piinlik ka mulle. Aga just pidades silmas noori ja nende vanemaid, tundus see vajalik. Igasuguseid treenereid on olemas ja ehk minu vead on õpetlikud kellelegi ja jäävad osad asjad lihtsalt tegemata,“ ütles Kanepi, lisades, et kui mõni sportlane tunneb, et treener talle liigset tähelepanu osutab, tuleb sellest kellelegi usaldusväärsele rääkida.

Kuid Kanepi ise tol hetkel juhtunust kellelegi rääkida ei tahtnud.

„Ilmselt ma ei mõelnud ega ka tahtnud. See võib-olla olekski õppetund, et oma muredega ei tasu olla üksinda,“ nentis tennisist.