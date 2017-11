Kingi armsale inimesele (või iseendale) võimalus lõõgastuda – siin tuleb appi Thai Lotus SPA! Suurepärane viis sukelduda Idamaa mõnusasse maailma!

Tai atmosfääriga külalistelahkus, iidne tarkus ja Idamaa traditsioonid põimivad end uusimate arendustega SPA-tehnoloogia valdkonnas. Parimad meistrid Tai kuningriigist aitavad saavutada füüsilist ja vaimset tasakaalu!

Jõulude eel esitleb Thai Lotus SPA kaht kõige populaarsemat paketti:

Lotuse paradiis kahele

Kaks meistrit teevad massaaži kahele inimesele ühes massaažitoas. Stiilne ja mugav salongiinterjöör, eksootilised aroomid, lõõgastav muusika ja loomulikult tai massaaži spetsialistid ootavad Thai Lotus SPA-s. Vaata täpsemalt SIIT!

Pakett Toonus, mis koosneb järgnevatest osadest:

Keha massaaž aroomiõliga „Toonus“ (1 tund). Keha massaaž spetsiaalse toniseeriva aroomiõliga aitab vabaks saada lihaste pingelisusest, annab kehale toonust ja energiat, parandab liigeste liikuvust, vereringlust ja tasakaalustab emotsioonid. Massaaž mõjub toniseerivalt kogu organismile, mis on nii tähtis just sügisel!

Traditsiooniline Tai või Tai õliga massaaž (1 tund). See on kõige populaarseim massaažiliik Taimaal. Tai massaaž on tervendav ning tasakaalustav protseduur, mis annab kehale harmooniat. Massaažimeister töötab hoolikalt iga lihase kallal, varvastest kuni peani välja.

Toniseeriv näopiiling (1 tund). Piiling on üks populaarseimatest kosmeetilistest protseduuridest, mida on eriti hea teha sügisel, kuna päike ei ole enam nii aktiivne. Piilingu üks peamistest eesmärkidest on näonaha stimuleerimine epidermise ülemiste kihtide eemaldamise abil. Sellise hoolduse tulemused on näiteks naha noorendamine ja uuendamine, niisutamine, naha defektide ja pigmentatsiooni eemaldamine (sealhulgas ka akne ja selle tagajärjed).

Infrapunasaun (15 min). Infrapunasaun omab tugevat tervistavat efekti. Saun leevendab kroonilist väsimust, lihasevalu, elavdab närvisüsteemi, muudab reipaks, vabastab toksiinidest. Samuti on see tõhus tselluliidi lammutaja. Vaata täpsemalt SIIT!