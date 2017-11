Eestlaste kõige lemmikum küpsetuslahing „Eesti parim pagar“ alustab oma 3. hooajaga! Selle tähistamiseks toimus Kadrioru imearmsas Katharinentali kohvikus suur ja maitsev avapidu, kuhu olid kokku tulnud saatejuht Alari Kivisaar, kohtunikud – koogikuninganna Angeelika Kang-Osula, kulinaarne võlur Ants Uustalu, saate produktsioonimeeskond ja pagarid ise. Pagarisaate 3. hooaeg toob televaatajani kindlasti head maitsed, põnevad retseptid ja kasulikud küpsetamisnipid. Olgugi, et ülesannete välja mõtlemisel olid kaasatud ka kohtunikud, jagus neilegi saate salvestustel üllatusi kuhjaga. „Üllatusülesanded on olemas ja tundub, et showd on saates kõvasti,“ kommenteeris Angeelika Kang-Osula.

„Loomulikult tehnilised ülesanded üllatasid kohati isegi meid, et kuidas seda asja on võimalik retsepti järgi teha. Mul 2-3 korda jäi suu lahti, et kas tõesti nii saab ka seda teha. Need kooslused, mis minu peas pole enne töötanud, toimisid selles saates,“ sõnas Ants Uustalu.