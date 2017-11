Legendaarne vene ooperilaulja Dmitri Hvorostovski kaotas täna hommikul kaks aastat kulgenud võitluse ajukasvajaga, teatas perekond sotsiaalmeedias.

16. oktoobril 1962. aastal Krasnojarskis sündinud laulja saavutas populaarsuse, kui võitis 1989. aastal BBC Cardiffi Singer of the World võistluse. Ta on esinenud New Yorgi Metropolitan Operas, Berliini riigiooperis, Londoni kuninglikus ooperimajas, Milano La Scalas ja Viini riigiooperis.