Kell 20.00 algavas "Pealtnägijas" tulevad jõuliselt välja Eesti vaktsiinivastased. Nende esirinnas on emad, kelle peres kasvab autistlik laps ja keda ühendab vankumatu usk, et pöördumatu haiguse taga on imikueas tehtud vaktsiinid.

Hämmastaval kombel kuulub vastaste hulka Eestis juba tuhandeid inimesi. "Pealtnägija" harutab küsimuste puntra lahti ja koorib põletava teema kihtideks.



Samal teemal peab tulise arutelu maha ka telesaade "Suud puhtaks", kus Urmas Vaino juhtimisel uuritakse seda, miks kasvab Eestis vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste arv ning mida me peame vaktsineerimisest teadma. Saade algab kell 20.45 ning jätkub pikema aruteluga kohe pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 21.40.