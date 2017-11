Eile kirjutas Katrin Lust oma Facebooki lehel, et temaga on ühendust võtnud prokuratuur ning teda süüdistatakse ebaseaduslikus sissetungis. Lust tegi hiljuti reportaaži julmast kassikasvandusest ning selle käigus tekkis konflikt kassikasvataja, tema elukaaslase ning Lusti kaameramehe vahel. Kuna mõlemad osapooled süüdistavad teineteist erinevates väärtegudes: ründamises, vägivallas ja ka sissetungimises, on täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustatud kriminaalmenetlus. Kuna juhtunut on avalikult lahanud nii Lust ise kui ka erinevad meediakanalid, saatis prokuratuur selgitava kirja: "Kuna „Kuuuurija“ saatejuht avaldas 21. novembril sotsiaalmeedias enda arvamuse käimasoleva kriminaalmenetluse kohta, mis on praeguseks kajastamist leidnud ka mitmes online-kanalis, peab prokuratuur vajalikuks selgitada, mis põhjusel edastati politsei poolt 21. novembril Katrin Lustile kutse ülekuulamisele ilmumiseks.

Nimelt selle aasta oktoobris teleloo tegemise eesmärgil sisenes saate „Kuuuurija“ võttegrupp ajakirjandusliku eksperimendi käigus ühte Tallinnas asuvasse korterisse. Kohapeal tekkis korteri kasutajate ja võttegrupi vahel konflikt. Sündmuskohale kutsuti politseipatrull. Mõlemad osapooled süüdistasid teineteist erinevat laadi süütegudes: ründamises, füüsilises vägivallas, ebaseaduslikus sissetungimises jt.

Täpsemate ajaolude väljaselgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist. Tänaseks on selle kriminaalasja raames kahtlustatavana üle kuulatud korteri kasutajad, 34-aastane naine ja 36-aastane mees. Lisaks sellele on uurimise käigus kogutud andmed, mis viitavad kõnealusesse korterisse ebaseaduslikule sissetungimisele. Asjaolude selgitamiseks on tekkinud vajadus saate võttegrupi liikmed menetluse raames üle kuulata ning politsei on nendega ühendust võtnud, kutsudes isikud politseijaoskonda. Prokuratuur rõhutab, et uurimine on veel pooleli ning vähimaidki järeldusi teha on ennatlik ega ole kohane.