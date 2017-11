Uberit tabas 2016. aastal küberrünnak, mis mõjutas 57 miljonit klienti, sealhulgas ka autojuhte.

Ettevõte kinnitas nüüd, kui juhtunust on möödas üle aasta, et maksis häkkeritele 100 000 dollarit ehk ligi 85 000 eurot, et nood klientide andmed kustutaks, kirjutab BBC.

Uberi sõnul said kurjategijad enda valdustesse 57 miljonit nime, e-posti aadressi ja mobiiltelefoni numbrit.

Bloombergi sõnul teadis firma endine tegevjuht Travis Kalanick andmevargusest enam kui aasta tagasi.

„Seda poleks pidanud juhtuma,“ leiab Uberi praegune tegevjuht Dara Khosrowshahi. „Kuigi ma ei saa minevikku kustutada, võtan endale iga Uberi töötaja nimel kohustuse vigadest õppida.“

Uudise avalikuks tulles teatas Uberi senine turvaülem Joe Sullivan, et lahkub ettevõttest.