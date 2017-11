Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis kriminaalasja peamist tõendit ehk sündmuskoha juures asuvate kaamerate videosalvestisi uurides, et süüdistatav tulistas relvast neljal korral ning kõik lasud oli suunatud maha ja mitte ükski neist ei olnud suunatud inimestele. Teises kohtuastmes leidis üheselt tõendamist, et kannatanu alaselga tabas kuul rikošetina kolmandast maha tulistatud lasust.

Süüdistatava selgitusel toimus baaris konflikt

Konfliktile järgnes õues sõnavahetus kahe erineva seltskonna vahel. Barabaš soovis enda sõnul laskudega inimesi laiali peletada selleks, et ära hoida rünnet ühe oma kaaslase suhtes. Ühegi inimese suunas tulistamine ja süüdistatava tahtlus kedagi tappa teises kohtuastmes ühegi tõendiga tõendamist ei leidnud. Barabaši tapmistahtluse vastu räägib ka see, et tulistamise ajal viibisid tema enda kaaslased kannatanu lähedal.

Ringkonnakohus leidis, et Barabaši süü avaliku korra raskes rikkumises on väga suur, sest ta ei käitunud mitte ainult teisi inimesi häirival, vaid ka neid ohtu seadval viisil. Samuti arvestas teise astme kohus Barabašile maksimaalset karistust mõistes sellega, et teda on ka varem karistatud tulirelva ja selle summuti ebaseadusliku käitlemise eest.