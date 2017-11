Üks EELK kirikuvalitsuse eilse istungi päevakorrapunkte oli Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnavõtt ETV debatisaates, kus viimane astus välja kooseluseaduse kaitseks.

EELK peapiiskopi Urmas Viilma ütles eile, et korralisel istungil arutati kooseluseaduse küsimust üldisemalt, mitte pelgalt Laatsi sõnavõttu. „Kogunesime, et arutada seda küsimust, mis „Suud puhtaks” saade tekitas, mitte ei arutanud personaalselt Annika Laatsi küsimust. Võib-olla oleme olnud natuke ebaselged ja andnud ka ise sõnumi, et Laats astub justkui kohtu ette,” sõnas Viilma.

Peapiiskop ütles, et kordagi ei tulnud kõne alla küsimus, kas Laats tuleks ametist vabastada. „Annika Laats on väga armastatud õpetaja oma koguduses,” ütles ta. Ja nentis, et seda kinnitab ka tõik, et Laatsi toetuseks saadeti eelmisel nädalal peapiiskopile ja kirikuvalitsusele 224 liikme allkirjaga toetuskiri.

