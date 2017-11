Alates 1. jaanuarist 2018 ühinevad advokaadibürood Ellex Raidla ja Primus, moodustades Eesti ja Baltikumi suurima õigusnõustajate meeskonna. Ellex Raidla kaubamärgi all tegutsemist jätkavas ühinenud advokaadibüroos suureneb juristide arv Eestis 60 ja ülebaltiliselt 211 inimeseni.

Erinevaid büroo tegevusvaldkondi hakkab juhtima 12 partnerit: Primuse juhid Gerli Kilusk, Anton Sigal ja Ermo Kosk ning Ellex Raidla senised 9 partnerit.

„Otsus liituda sündis, kuna Ellex Raidla ja Primuse arusaamad ettevõtete arengust ja klienditeenindusest sobisid omavahel. Mitmesugused uuringud näitavad, et mõlemad ühinevad bürood on juba täna Eestis vaieldamatud kvaliteediliidrid. Samuti on sarnane meie töökultuur: näiteks on kummaski büroos juba täna iga kliendi projektiga alati vahetult seotud partner, kes kuulub ka ise klienti nõustavasse meeskonda. Tippkvaliteet ei ole meie jaoks vaid loosung: pingutame selle nimel väga palju,“ selgitas Nõmper.

1. jaanuarist 2018 ühineva advokaadibüroo partnerite ringi hakkavad kuuluma vanempartner Jüri Raidla, juhatuse liikmed juhtivpartner Ants Nõmper, Gerli Kilusk, Toomas Vaher ja Martin Triipan ning erinevate valdkondade eest vastutavad partnerid Sven Papp, Ermo Kosk, Risto Vahimets, Raino Paron, Arne Ots, Anton Sigal ja Martin Käerdi.