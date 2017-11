Keskerakonna juhatus arvestas esmaspäeval piirkondade ettepanekuid inimeste osas, kes kandideerisid kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjade vastu, ning arvas 38 inimest erakonnast välja.

Edgar Savisaar ei ole koduerakonna otsusega rahul. "Lugesin täna, et Keskerakonna ridadest on välja heidetud narvalased Jelena Valme, Niina Gets, Natalja Umarova ja Ljudmila Tjurina. Kõigepealt tahan neid kõiki tänada. Neil oli suur panus Keskerakonna loomisel ja arendamisel. Jelena oli Narva osakonna looja ja esimene esinaine. Tema tähendus Narvas oli kindlasti suurem kui praegustel tegelastel," kirjutas Savisaar oma sotsiaalmeedia kontol.

Ta usub, et kunagi palub erakond neid meile tagasi tulla. Iseasi, paljud neist tulevad või mitte, kuna politikat saab teha mujalgi kui Keskerakonnas.

"Erakond on kaotanud mitmeid häid liikmeid. Paraku pole sellest veel arugi saadud. Küllap ükskord kohale jõuab," hoiatas Savisaar.