Maksim V. töötas aastatel 2011–2014 muu hulgas Eesti Energia õlivabriku Enefit 280 ja Auvere elektrijaama ehitusel. Pärast Maksimi töölt lahkumist avastas Merko, et mees oli sõlminud fiktiivseid ostulepinguid.

Maksim etteheiteid ei tunnista. Maksimi kahjuks räägib see, et tema pangaarvele on tehtud suuri ja salapärase päritoluga sissemakseid.

