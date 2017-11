Ühtekokku suudaks depressiooni ja ärevushäire likvideerimine vähendada inimeste kannatusi 20%, ent vaesuse likvideerimine ainult 5%. Kui me tahame vähendada arenenud riikide inimeste kannatusi, siis kujutab vaimne tervis endast üht suuremat probleemi ja ühtlasi võimalust.

Vaimsete häirete ohjeldamine võimaldaks paljudel inimestel naasta tööle, vähendades nõnda haigushüvitisi ja suurendades ühtlasi maksutulusid.

Loomulikult on mõnda vaimuhaigust märksa raskem ravida kui depressiooni ja ärevushäireid ning mõnel puhul ei pruugi suuremad kulutused end enam tagasi teenida. Ent enne kui me oleme niikaugele jõudnud, võiksime kõik nõustuda vähemalt sellega, et vaimse tervise jõuline parandamine on lihtsalt moraalselt hädavajalik.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.