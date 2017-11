Ajakirja Anne & Stiil aasta naise tiitel kuulutati välja viiendat korda. Selle pälvis naine, kelle tänavune tegevus on olnud tulemusrikas ja inspireeriv, kes on astunud välja oma tõekspidamiste eest ning sõna otseses mõttes maailma parandanud. Varasematel aastatel on tiitli saanud keskkonnaaktivist Züleyxa Izmailova, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja Riina Raudne, moedisainer Reet Aus ja näitleja Mari-Liis Lill.

“Valisime Kristeli aasta naiseks, et julgustada naisi rohkem tegelema ettevõtluse ja tihti tüüpiliselt meeste erialaks peetava infotehnoloogiaga. Kristel on ere näide, et see valdkond sobib naistele suurepäraselt ja nad võivad selles väga edukad olla. Seda tõestab ka Kristelile tänavu juba antud aasta noore ettevõtja tiitel,” ütles Anne & Stiili peatoimetaja Tiina Kruus.

Anne & Stiili ilulemmikute gala Vabal Laval 21.11.17 (Viktor Burkivski)

Õhtu stiilseima riietuja tiitli pälvis tippjuuksur Tamara Korjagina (keskel).

Samuti selgusid ka Anne & Stiili selleaastased iluhitid. Asjatundlik kümneliikmeline žürii valis enam kui 266 tänavu turule jõudnud ja võistlustules osalenud ilutoote hulgast välja 86 parimat.

