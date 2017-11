Piiriehitustööd ja nüüdisaegne tehnika on vähendanud ebaseaduslike piiriületuste arvu: kui mullu oli neid 39, siis praeguseks veidi üle 30.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juhi Tamar Tamme sõnul on ebaseaduslike piiriületuste hulk rohelisel piiril võrreldes varasemaga langenud. „Näiteks kui 2016. aastal avastasid piirivalvurid Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas 39 ebaseaduslikku piiriületust piiripunktide vahelisel alal, siis tänavu on neid olnud pisut üle 30 juhtumi. Vähenenud on ka salakaubajuhtumite arv – mullu avastati 25 ja tänavu 13 juhtumit,“ ütles ta. Piirijuhtumite vähenemise peapõhjuseks on mõnda aega käinud piiriehitustööd ja nähtavam piirimärgistus, samuti piirivalvurite igapäevatöö, nüüdisaegne tehnika ning varasemast parem väljaõpe ja varustus ebaseaduslike piiriületuste ennetamiseks ja avastamiseks.